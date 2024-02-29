Мужа певицы Нюши Игоря Сивова заметили в объятиях другой женщины на публике

Анну Шурочкина, более известная как Нюша, не комментирует слухи о размолвке в семье. Уже несколько месяцев она не появляется на публике с мужем Игорем Сивовым. Также она перестала носить обручальное кольцо.

А 29 февраля стало известно, что ее супруга заметили на концерте Мэрайя Кэри в компании стройной брюнетки. Они без стеснения обнимались на публике. Telegram-канал «Только никому» выложил фото Сивова с другой женщиной. Было видно, что они обнимались как очень близкие люди.

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Примечательно, что на фоне происходящего Нюша удалила все совместные фото с мужем. Напомним, что после рождения второго ребенка она призавалась, что пережила измену со стороны возлюбленного, когда была беременна. Тогда певица смогла его простить. У них растут пятилетняя дочка Серафима-Симба и двухлетний сын Саффрон. От первого брака у Игоря есть еще два сына.