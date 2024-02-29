«На папу похожа»: поклонники поразились, увидев фото 20-летней дочки Константина Меладзе от первой жены

Константин Меладзе долгое время был в тени брата Валерия. Однако он написал занменитые хиты для брата, а также для группы «ВИА Гра» и многих артистов. Композитор предпочитает не давать интервью и редко говорит о семье. Но в 2023 году он рассталась с Верой Брежневой.

Их брак продлился около восьми лет. Примечательно, что общих детей у них не было, хотя певица не скрывала, что хотела родить ему ребенка. От прошлых отношений у Константина уже росли дети от первой жены Яны Сумм. Сейчас его старшей дочке Алисе 23 года, Лие исполнилось 20 лет, а сыну Валерию, который страдает аутизмом, 18 лет.

29 февраля он решил в соцсети поздравить дочку Лию. Более того, композитор выложил редкие фото с наследницей. На одном снимке дочка к нему с нежностью прильнула. На других фото она предстала уже повзрослевшей на природе.