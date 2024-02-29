«На папу похожа»: поклонники поразились, увидев фото 20-летней дочки Константина Меладзе от первой жены

Константин Меладзе редко говорит о детях. Фото: Global Look Press

Композитор Константин Меладзе поздравил одну из дочек с днем рождения. Поклонники впервые за много лет увидели Лию.

Константин Меладзе долгое время был в тени брата Валерия. Однако он написал занменитые хиты для брата, а также для группы «ВИА Гра» и многих артистов. Композитор предпочитает не давать интервью и редко говорит о семье. Но в 2023 году он рассталась с Верой Брежневой

Их брак продлился около восьми лет. Примечательно, что общих детей у них не было, хотя певица не скрывала, что хотела родить ему ребенка. От прошлых отношений у Константина уже росли дети от первой жены Яны Сумм. Сейчас его старшей дочке Алисе 23 года, Лие исполнилось 20 лет, а сыну Валерию, который страдает аутизмом, 18 лет. 

29 февраля он решил в соцсети поздравить дочку Лию. Более того, композитор выложил редкие фото с наследницей. На одном снимке дочка к нему с нежностью прильнула. На других фото она предстала уже повзрослевшей на природе. 

Константин Меладзе с дочкой Лией. Фото: соцсети Константина Меладзе

«Лиюшка. 20», — написал продюсер.

Поклонники стали бурно обсуждать пост. Многие давно не видели наследницу Меладзе. Другие отметили, что она копия отца. 

«Фотка явно сделана в Италии», — посчитала girl_rainbow_girl.

«Какая красивая!» — отметила irinagontarenko.

«Какая выросла невероятная красота!» — заявила a_mikhaylova.

«Какой прекрасный возраст — все только начинается», — сказала tany_vinichenko4.

«Похожа на папу», — уверена daliminjoraia.

Лия Меладзе стала певицей. Фото: соцсети Константина Меладзе

К слову, два года назад дочка Меладзе приняла участие в украинском шоу «Голос». Тогда папа ее поддерживал. Он выложил кадры с ее выступлением в соцсети. Лия была облачена в короткое серое платье для слепых прослушиваний. 

Она спела хит Hallelujah канадского певца Леонарда Коэна. Ей удалось впечатлить всех судей. Сразу четыре наставника повернулись к ней. Тогда дочка композитора расплакалась. Она выбрала команду Нади Дорофеевой, экс-солистки группы «Время и стекло». В тот момент девушка заявила, что давно хотела выступаь на сцене. 

«Сначала я хотела петь для того, чтобы привлечь внимание своих родных. Но потом я поняла, что хочу писать музыку сама, чтобы мой отец меня услышал. Я средний ребенок в семье, потому иногда я чувствовала себя одинокой. Я очень часто разговаривала сама с собой. Я мечтала о сцене, чтобы почувствовать себя нужной. Папа слышал, как я подпевала песням. Приятно, когда он гордится мной, меня это очень мотивирует», — делилась Лия.

Отметим, что победить ей не удалось. Наследница Константина поет с раннего возраста. Она даже была в составе группы FAR FOR. Также юная исполнительница побеждала в международных конкурсах.

Дочка композитора училась в Великобритании. Она признавалась, что планирует стать саунд-продюсером. На эту специальность она поступила в университет США.

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Напомним, что первая жена Меладзе Яна в 2014 году снова вышла замуж за бизнесмена Олега. У Брежневой тоже есть дети от прошлых отношений, Сара и Соня. Она позаботилась, что они получили хорошее образование. 42-летняя певица теперь снова свободна. Она дает концерты в Европе.  Вера с благодарностью относится к экс-мужу, так как он не запретил ей исполнять песни, которые написал. 

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