«На папу похожа»: поклонники поразились, увидев фото 20-летней дочки Константина Меладзе от первой жены

Константин Меладзе долгое время был в тени брата Валерия. Однако он написал занменитые хиты для брата, а также для группы «ВИА Гра» и многих артистов. Композитор предпочитает не давать интервью и редко говорит о семье. Но в 2023 году он рассталась с Верой Брежневой.
Их брак продлился около восьми лет. Примечательно, что общих детей у них не было, хотя певица не скрывала, что хотела родить ему ребенка. От прошлых отношений у Константина уже росли дети от первой жены Яны Сумм. Сейчас его старшей дочке Алисе 23 года, Лие исполнилось 20 лет, а сыну Валерию, который страдает аутизмом, 18 лет.
29 февраля он решил в соцсети поздравить дочку Лию. Более того, композитор выложил редкие фото с наследницей. На одном снимке дочка к нему с нежностью прильнула. На других фото она предстала уже повзрослевшей на природе.
Константин Меладзе с дочкой Лией. Фото: соцсети Константина Меладзе
«Лиюшка. 20», — написал продюсер.
Поклонники стали бурно обсуждать пост. Многие давно не видели наследницу Меладзе. Другие отметили, что она копия отца.
«Фотка явно сделана в Италии», — посчитала girl_rainbow_girl.
«Какая красивая!» — отметила irinagontarenko.
«Какая выросла невероятная красота!» — заявила a_mikhaylova.
«Какой прекрасный возраст — все только начинается», — сказала tany_vinichenko4.
«Похожа на папу», — уверена daliminjoraia.
Лия Меладзе стала певицей. Фото: соцсети Константина Меладзе
К слову, два года назад дочка Меладзе приняла участие в украинском шоу «Голос». Тогда папа ее поддерживал. Он выложил кадры с ее выступлением в соцсети. Лия была облачена в короткое серое платье для слепых прослушиваний.
Она спела хит Hallelujah канадского певца Леонарда Коэна. Ей удалось впечатлить всех судей. Сразу четыре наставника повернулись к ней. Тогда дочка композитора расплакалась. Она выбрала команду Нади Дорофеевой, экс-солистки группы «Время и стекло». В тот момент девушка заявила, что давно хотела выступаь на сцене.
«Сначала я хотела петь для того, чтобы привлечь внимание своих родных. Но потом я поняла, что хочу писать музыку сама, чтобы мой отец меня услышал. Я средний ребенок в семье, потому иногда я чувствовала себя одинокой. Я очень часто разговаривала сама с собой. Я мечтала о сцене, чтобы почувствовать себя нужной. Папа слышал, как я подпевала песням. Приятно, когда он гордится мной, меня это очень мотивирует», — делилась Лия.
Отметим, что победить ей не удалось. Наследница Константина поет с раннего возраста. Она даже была в составе группы FAR FOR. Также юная исполнительница побеждала в международных конкурсах.
Дочка композитора училась в Великобритании. Она признавалась, что планирует стать саунд-продюсером. На эту специальность она поступила в университет США.
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Напомним, что первая жена Меладзе Яна в 2014 году снова вышла замуж за бизнесмена Олега. У Брежневой тоже есть дети от прошлых отношений, Сара и Соня. Она позаботилась, что они получили хорошее образование. 42-летняя певица теперь снова свободна. Она дает концерты в Европе. Вера с благодарностью относится к экс-мужу, так как он не запретил ей исполнять песни, которые написал.