Певица Голубева призналась, что Пугачева ее невзлюбила на «Фабрике звезд»: «Решила, что ей зажали деньги»

В передаче Яны Чуриковой новой гостью стала Лерика Голубева. Она была участницей пятой «Фабрики звезд». Певица призналась, что после проекта была популярна, но вместо концертов уехала в Индию, так как влюбилась. Но с творчеством она была связана и до шоу, так как состояла в группе «Белый шоколад». Лерика рассказала, как попала в популярный проект. Она заявила, что эта история достойна экранизации.

«Были у меня отношения, которые я резко закончила. Сошла с лодки в районе острова Эльба и с одним чемоданом полетела к друзьям в Амстердам на White paty. И там на этом пати меня увидел Алексей Горобий – это самый известный шоумен, который сделал самые крутые ночные клубы 2000-х. Он подошел ко мне и сказал: "Ты кто?"», – поделилась певица.

Она отметила, что этот новый знакомый готов был ей помочь прославится. Артистка вспомнила, что ранее видела на улице Тимати, который тоже был уверен, что ей надо на «Фабрику». Голубева попросила Горобия отправить ее на этот проект. Именно он устроил ей встречу с продюсерами. Певица отметила, что пришла на со своим альбом и ее взяли в шоу без кастинга. Ее послушал Игорь Матвиенко.

«Игорь Игоревич сказал: "Приходи на кастинг. Если ты понравишься Алле Брисовне, то я тебя беру". Но никаких денег за меня не давали. Мало того, что я ему пожаловалась, что я намели. Он меня спросил, если у меня деньги. Я решила, что он сейчас будет просить деньги, а их у меня нет. Он атк портфель берет, там была пачка денег. Он берет ее, там было 800 или 1000 долларов. "На, хоть подготовься"», – рассказала Голубева.

Но потом произошла неприятная история. У нее были напряженные отношения с Примадонной из-за недопонимания и ложных слухов.

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«Алла Борисовна меня невзлюбила просто откровенно. Есть причина. В общем, тот человек, от которого я удрала с лодки, он знал старшего Галкина – брата Максима Галкина* Дмитрия. Он приходил к нему просить деньги на мюзикл. Он ему отказал, сказав, что мюзиклы в стране не идут. Уж каким он образм дальше рассказал сплетни, которых не было... В общем, мы расстались. Я пошла на "Фабрику" с помощью Горобия, который позвонил Игорю Игоревичу и он меня принял. Этот молодой человек рассказал в тусовке, что я ему надоела и что он отправился меня на "Фабрику", и дал большой куш за меня. Это дошло до Аллы Борисовны. Это я потом узнала. Я вообще не понимала, что происходит. Мня подглушивали конкретно. Она вызывает на ковер Игоря Игоревича и говорит: "Делись". А Игорь Игоревич вызывает на ковер меня: "Какие деньги? Почему мне такое говорит Алла Борисовна?" А я вообще не понимаю ничего. Она решила, что ей зажали деньги», – пояснила Лерика в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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