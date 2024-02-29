Жена фигуриста Александра Энберта Алеся Данчук сообщила о второй беременности в годовщину свадьбы

Александр Энберт признался, что снова станет папой. Фигурист почти четыре года состоит в браке с моделью Алесей Данчук. У них растет дочка Кристабель. А 29 февраля, в годовщину со дня свадьбы, жена спортсмена сообщила, что снова беременна. Пара решила оригинально объявить об этом. Они выложила видео, на котором позировали среди снежного поля, где пылает пламя в виде сердца. Супруги показали снимок УЗИ.

«С годовщиной нас и наш первый год вчетвером! Здесь могла бы быть шутка про отличный Новый год, но это запоздалые итоги 2023», — пояснила Данчук.

Она также призналась, что пол будущего ребенка они не знают. Пара решила устроить вечеринку гэндер-пати, на которой узнают, кто у них родится: дочка или сын.

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