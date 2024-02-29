Актер из сериала «Моя прекрасная няня» Павел Маркин умер в машине скорой помощи

29 февраля стало известно, что ушел из жизни Павел Маркин. Ему было всего 53 года. Его коллега Александр Загоскин раскрыл подробности случившегося. Он признался, что у артиста остановилось сердце в машине скорой помощи еще 4 февраля, а похороны прошли только сейчас.

Его последний вздох произошел практически на руках врачей. Загорский признался, что если бы сам Маркин узнал, что его похоронили спустя больше трех недель после смерти, то он бы не удивился.

«Это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил: одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы», — высказался актер.

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В соцсети «ВКонтакте» он также вспомнил историю, как случайно поменялся паспортами с Маркиным, когда они поехали в Турцию, чтобы выступить на корпоративе. А вот проблему с документами они обнаружили только на границе, но актер очень быстро понял, что случилось, и подкинул по полу паспорт своему коллеге. Они без проблем прошли границу.

Напомним, что в копилке Павла много ролей. Зрители его видели в сериалах «Моя прекрасная няня», «Склифосовский», «Интерны», «Реальные пацаны», «Солдаты» а также в «Скорой помощи».