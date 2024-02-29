Уехавший из России внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе 8 марта

Никита Пресняков больше года живет в США. Он поселился в Лос-Анджелесе с женой Аленой Красновой. Внук Аллы Пугачевой не сидит без дела. Он снимает клипы для местных знаменитостей, а также выступает в качестве режиссера. Но теперь певец захотел вернуться на сцену.
Он объявил, что выступит в Лос-Анджелесе в Международный женский день. Выступление пройдет под названием «Ночь хитов нулевых». Стоимость билетов составляет 40 долларов за покупку онлайн, и 50 долларов цена для тех, кто купит билет на входе. А вот для женщин вход бесплатный.
«Для вас прозвучат хиты нулевых в новом формате римейков от DJ Ruslan Dali & Glebson в моем живом исполнении в сопровождении крутых музыкантов», — объявил Никита.
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Примечательно, что ранее сын Кристины Орбакайте выступал в России со своей рок-группой. Также он играл в мюзикле. Его поддерживала знаменитая бабушка. Напомним, что недавно у Орбакайте возникли проблемы. Многие ее концерты отменились. На днях она приехала в Россию, так как в марте выступит в Санкт-Петербурге. Это единственное ее выступление, которое не стали отменять.