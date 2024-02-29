Уехавший из России внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе 8 марта

Никита Пресняков больше года живет в США. Он поселился в Лос-Анджелесе с женой Аленой Красновой. Внук Аллы Пугачевой не сидит без дела. Он снимает клипы для местных знаменитостей, а также выступает в качестве режиссера. Но теперь певец захотел вернуться на сцену.

Он объявил, что выступит в Лос-Анджелесе в Международный женский день. Выступление пройдет под названием «Ночь хитов нулевых». Стоимость билетов составляет 40 долларов за покупку онлайн, и 50 долларов цена для тех, кто купит билет на входе. А вот для женщин вход бесплатный.