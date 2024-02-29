Актер Святослав Рогожан из сериала «Трудные подростки» госпитализировали с порезами голени

Святослав Рогожан 28 февраля получил травму. Актер был на стадионе в Москве с коллегами. Они играли в футбол и активно боролся за мяч на искусственном газоне. Он не успел остановиться и на большой скорости врезался в стеклянную дверь. Артист так стремительно бежал, что даже порвал защитную сетку. Отмечается, что 25-летнего Святослава с порезами голени госпитализировали, пишет «МК».

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Пока не известно, насколько сильно пострадал актер, который снялся в таких картинах, как «Многоэтажка» «Трудные подростки», «Фандорин. Азазель». Примечательно, что накануне в Москве состоялась премьера последнего эпизода сериала «Трудные подростки», где собрались коллеги Рогожана.