Ортман заявила, что сын Малинина и дочь Кузьмина вели себя скромно на «Фабрике звезд»: «Блатными назвать нельзя»

Ирина Ортман вспомнила, как вели себя дети звезд на проекте. Фото: Global Look Press

Ирина Ортман считает, что продюсеры берут детей звезд на шоу ради рейтингов.

Скоро начнется «Новая Фабрика звезд». Среди участников оказались детиселебрити. Зрители увидят сына Тины Канделаки Леонтия и наследника шансонье Михаила Круга Александра. Примечательно, что на других шоу тоже часто оказывались наследники знаменитостей. 

Ирина Ортман рассказала, как себя вели дочь Владимира Кузьмина Соня и сын Александра Малинина Никита в третьей «Фабрике звезд». Она заверила, что им приходилось работать даже больше, чем другим участникам. 

«Соня и Никита на нашей "Фабрике" были гораздо скромнее других ребят. Никогда не позволяли себе лишнего. Трудились больше, чем другие. Поэтому блатными их точно назвать нельзя. На "Фабрике звезд-3" Соня и Никита были любимчиками», – поделилась Ортман, пишет VOICE.

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Она уверена, что поблажек им не давали. Также певица отметила, что продюсеры берут детей звезд не потому что, их об этом просят, а ради рейтингов. За наследниками артистов зрителям интересно наблюдать. 

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