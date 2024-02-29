Брутян и Прилучный показали подросшего сына в особенный день: «Нам 10 месяцев»

Павел Прилучный скоро отметит вторую годовщину со дня свадьбы с Зепюр Брутян. У пары подрастает сын Микаэль. Поклонники ждут, когда они покажут лицо наследника. Жена актера заявила, что это случится уже совсем скоро. А пока она отметила, что мальчик похож на отца. Примечательно, что 28 февраля Брутян отметила важную дату.
Она поделилась трогательным видео, на котором держит на руках подросшего Микаэля во время прогулки. Прилучный тоже подержал его на руках. Сын звезды был в вязаной шапочке. А на кадрах, где у него нет головного убора, у малыша видно густые темные волосы.
«Как же быстро растут дети. Нам сегодня 10 месяцев», – написала Брутян.
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Напомним, что у Павла есть еще двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия часто приезжают в гости к отцу. А вот у новой и бывшей жены актера отношения холодные. Не так давно они даже обменялись обвинениями в соцсети. Агата утверждает, что экс-муж не дает наследникам забирать домой его подарки и даже новую одежду, а Брутян заявила, что это ложь.