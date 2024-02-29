Брутян и Прилучный показали подросшего сына в особенный день: «Нам 10 месяцев»

Павел Прилучный скоро отметит вторую годовщину со дня свадьбы с Зепюр Брутян. У пары подрастает сын Микаэль. Поклонники ждут, когда они покажут лицо наследника. Жена актера заявила, что это случится уже совсем скоро. А пока она отметила, что мальчик похож на отца. Примечательно, что 28 февраля Брутян отметила важную дату.

Она поделилась трогательным видео, на котором держит на руках подросшего Микаэля во время прогулки. Прилучный тоже подержал его на руках. Сын звезды был в вязаной шапочке. А на кадрах, где у него нет головного убора, у малыша видно густые темные волосы.