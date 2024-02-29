Бывшего мужа Пелагеи разыскивают приставы из-за долга в 66 миллионов рублей

Пелагея четыре года назад развелась с Иваном Телегиным. С тех пор у них бывают разбирательства в суде из-за алиментов для дочки Таисии. Но теперь выяснилось, что у хоккеиста большие финансовые проблемы. Судебные приставы разыскивают спортсмена. В отношении экс-супруга Пелагеи завели исполнительный лист.

Телегин задолжал 61,4 миллиона рублей. Отмечается, что сумму начислили за «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Также хоккеист уже должен оплатить исполнительный сбор, который составил 5,1 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Звездач».

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Напомним, что ранее Иван добился того, чтобы его алименты уменьшили на 25%. Это произошло в 2022 году. После развода у спортсмена появилась новая возлюбленная.