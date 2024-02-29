Собчак показала фото Водяновой без макияжа на прогулке во Франции

Ксения Собчак много путешествует. Она не раз бывала во Франции. Оказалось, что ей довелось провести время с Натальей Водяновой, которая живет в роскошном доме в Париже с детьми и мужем Антуаном Арно. Телеведущая выложила редкие кадры, которые сделала на прогулке с топ-моделью. Она поздравила ее с 42-летием.

«Наташенька — ты уникальная женщина. Я горжусь нашей многолетней дружбой, знаю тебя как человека, который всегда помогает другим, отдает всю свою жизнь благотворительности и всегда готов помочь другим. Учусь у тебя, ты безумно вдохновляешь! С днем рождения! Будь счастлива и любима, спасибо тебе за время вместе, вне подиумов и светских вечеринок», — написала звезда.