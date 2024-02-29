Собчак показала фото Водяновой без макияжа на прогулке во Франции

Ксения Собчак много путешествует. Она не раз бывала во Франции. Оказалось, что ей довелось провести время с Натальей Водяновой, которая живет в роскошном доме в Париже с детьми и мужем Антуаном Арно. Телеведущая выложила редкие кадры, которые сделала на прогулке с топ-моделью. Она поздравила ее с 42-летием.
«Наташенька — ты уникальная женщина. Я горжусь нашей многолетней дружбой, знаю тебя как человека, который всегда помогает другим, отдает всю свою жизнь благотворительности и всегда готов помочь другим. Учусь у тебя, ты безумно вдохновляешь! С днем рождения! Будь счастлива и любима, спасибо тебе за время вместе, вне подиумов и светских вечеринок», — написала звезда.
Ксения Собчак и Наталья Водянова давно дружат. Фото: соцсети Ксении Собчак
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Примечательно, что в кадре Наталья предстала без макияжа. Однако поклонники заподозрили, что Собчак использовала фильтры. Модель славится своей моложавой внешностью. Она демонстрирует бэби-фейс. Телеведущая также сделала фото в доме Водяновой. Она запечатлела броский интерьер и богато сервированный стол.
Дом Натальи Водяновой. Фото: соцсети Ксении Собчак