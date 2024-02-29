Виторган высказался о судьбе Козловского: «Из-за Данилы целый театр закрывали, пока он не уволился»

Данила Козловский стал мало времени проводить в России. Он все чаще работает за границей. Раньше актер играл в Малом драматическом театре. Его коллега Максим Виторган рассказал, что пока он остается частью труппы.

«Из-за него целый театр закрывали, пока он не уволился», — признался Виторган.

Он также похвалил спектакль FRANK. По словам актера, постановку придумали Данила и Савва Савельев. Актер назвал спектакль праздником души. Максим отметил, что там все выверено, даже каждый жест.

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«Даня бесконечно артистичен. Он здесь, собственно, воплощение понятия „артист“. И поет он не просто на актерском обаянии… Все это очень большое мастерство», — заявил он.

Также Виторган рассказал, что пока Козловский будет работать в Европе.