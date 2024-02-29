Мария Погребняк о романе после развода: «Я вообще не хотела вступать в новые отношения»

В 2023 году Мария Погребняк неожиданно рассталась с мужем Павлом Погребняком, с которым была в отношениях со школы. Даже ради троих сыновей они не стали сохранять брак. Теперь подруга Ольги Бузовой решила рассказать, что не боялась уйти от супруга, так как имеет свой бизнес. По словам бизнесвумен, она с головой уходила в работу, чтобы пережить развод. Родителей и детей Мария назвала главной поддержкой.

«Я также не думала, что никого больше не встречу. Честно говоря, я вообще не хотела вступать в новые отношения сразу после расставания. Но судьба распорядилась иначе и свела меня с моим любимым человеком», — призналась она, пишет Ural.KP.RU.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Теперь многодетная мама строит отношения с 35-летним бизнесменом и хоккеистом Игорем Головинским. Она подчеркнула, что поддерживает общение с Павлом. Экс-супруги вместе продолжают воспитывать своих сыновей.