Елена Проклова и Юрий Лоза посчитали возможность конфискации замка Максима Галкина* дикой идеей

Уже два года прошло с момента, как Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России. Они предпочли жить в Израиле. А недавно был принят закон, в рамках которого может быть конфискована недвижимость у тех, кто распространяет фейки.

И депутат Андрей Луговой предложил воспользоваться законом, чтобы конфисковать замок у звездной пары. Известные персоны прокомментировали такую инициативу. Не все посчитали, что стоит так поступить с уехавшими артистами.

«Дикая идея!» — заявила актриса Елена Проклова.

Депутат Госдумы Нина Останина придерживается другого мнения.

«На месте замка в Грязи будут хорошие детские сады и уютные детские дома», — считает Останина.

Олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов уверен, что против уехавших селебрити можно применять любые меры. А Юрий Лоза предположил, что артисты могут вернуться и сделать что-то хорошее для страны, поэтому не нужно отнимать у них недвижимость.

«Не крутовато ли? А если уехавшие поменяют свои взгляды, вернутся и сделают для страны много хорошего? Но уже недвижимость тю-тю. И что теперь, обратно у кого-то забирать», — пояснил Лоза.

По материалам «МК»

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.