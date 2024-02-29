Евгения Медведева ушла со съемок шоу «Это нормально?», когда гость стал критиковать Шуру

Новое шоу «Это нормально?», которое ведут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, уже стало популярным. В студии порой происходят конфликты. А на этот раз приняла участие в проекте Евгения Медведева. Она стала свидетельницей нападок гостя в студии на певца Шуру.

Артист был так возмущен, что попросил прекратить его осуждать. А когда гость продолжил говорить о нем нелицеприятные вещи, он покинул студию. Не понравилось происходящее и Медведевой, которая молча ушла с шоу.

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Поступок фигуристки прокомментировала Бузова. Она отметила, что молодая спортсменка просто не смогла выдержать накала и страстей. По словам телеведущей, Евгения не была готова к таким провокациям.