Актриса Дарья Вилкова-Гончарова умерла в 53 года

29 февраля стало известно, что умерла Дарья Вилкова-Гончарова. Трагическую новость сообщили в «Содружестве домов культуры», где она работала последние несколько лет. Пока случившееся никак не прокомментировала ее дочка Таисия Вилкова, которая пошла по ее стопам и строит актерскую карьеру. Они вместе играли в сериале «Деффчонки». Причина смерти Дарьи неизвестна. Ей было всего 53 года.

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Отметим, что Вилкова-Гончарова снялась в таких картинах, как «Ландыш серебристый», «На углу у Патриарших», «Звезда эпохи». Ее 27-летняя дочка снялась в десятках кинофильмах, а также построила семью. У Таисии и ее мужа Семена Серзина растет дочка, которой уже три года.