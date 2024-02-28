Актер Гарцунов из сериала «Трудные подростки» признался, что работал в пункте выдачи товаров: «Приехал в Москву за мечтой»

28 февраля состоялась премьера последней серии сериала «Трудные подростки». На мероприятии появилось много молодых звезд. Были замечены Слава Копейкин и Ярослав Могильников, которые недавно снялись в «Слове пацана».

А также на сцене произнес речь Владимир Гарцунов, который сыграл Платона в «Трудных подростках». Он поблагодарил всех, кто сопровождал его в кадре и признался в любви всей съемочной группе. Актер признался, что раньше у него была другая жизнь. Он трудился в пункте выдачи товаров.

«Четыре года я работал в Lamoda, выдавал людям вещи. Но приехал в Москву за мечтой и она сбылась», – поделился Гарцунов.

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Напомним, что он вырос в маленьком городе Межгорье. Владимир хотел стать футболистом, но после травмы ему пришлось поменять травмы. В школе он уже тянулся к творчеству и потом думал стать стендам-комиком, когда перебрался в Уфу. Впервые он приехал в Москву на юмористический фестиваль и тогда решил, что должен туда переехать.