«Скоро все вернутся»: российские зрители удивились появлению Киркорова и Реввы в новом шоу «Звезды»

Филипп Киркоров недавно вернулся в эфир после перерыва в почти два месяца. После вечеринки Насти Ивлеевой певца вырезали из многих концертов и даже фильмов. Но он все же снова предстал в пятом сезоне шоу «Маска». Артист является председателем жюри проекта.
Однако зрители заметили, что он стал выбирать более скромные образы без страз и перьев. Перед этим певец побывал в Донецке, где выступил со своими песнями. Также Киркоров извинялся за участие в вечеринке блогерши.
А теперь стало известно, что он появится в шоу канала ТНТ «Сокровища императора», которое будут вести Ольга Бузова и Михаил Галустян. Съемки проекта проходили в Китае в прошлом году.
Кроме того, НТВ запускает новое юмористическое шоу «Звезды», где среди участников тоже оказался король отечественной эстрады.
Именитые персоны будут капитанами команд, а участниками популярные юмористы. Ведущим стал Азамат Мусагалиев. В жюри позвали Сергея Жукова, Гарика Харламова, Жору Крыжовникова, дизайнера Артемия Лебедева, Валю Карнавал и Тимати, пишет телеграм-канал «Звездная пыль».
Филипп Киркоров с командой. Фото: пресс-служба НТВ
Пользователи Сети бурно отреагировали на то, что Филипп Бедросович снова участвует в шоу. Многие считают, что артисту слишком быстро простили появление на вечеринке. Другие также возмутились, что в проекте будет Александр Ревва. Он в 2022 году на время пропал из поля зрения. Юморист с семьей уезжал в Европу, но потом его жена пояснила, что они просто были в отпуске. А в декабре 2023 года Ревва снова стал сниматься для российского телевидения.
«Да, понятно Филипп, на Донбасс. А вот, Ревва, что там делает?» – написал Nika.
«Где-то внутри верилось, что все таки нас народ слышат!» – заявила Марина Сорокина.
«Ревва почему всплыл уже в который раз?» – удивилась Nina.
«Скоро все вернутся», – уверена Adda Gina.
«Ревва суется везде и его становится очень много!» – согласилась Elena.
«Филипп с нашей командой "Борцы из Сургута"! Вижу своих. Но смотреть не буду», – отметила пользовательница под ником Верная Инес.
Александр Ревва с командой. Фото: пресс-служба НТВ
Напомним, что недавно Киркоров пообещал, что будет вести себя хорошо. Он также поучаствовал в новом сезоне шоу «Конфетка». А Ревва лишь недавно вернулся из очередной поездки. Он свозил жену в Бразилию, куда добирался с пересадками 30 часов. Потом супруги также посетили Аргентину, увидели знаменитые пляжи и водопады.
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Кадрами с поездки поделилась его возлюбленная Анжелика. Она осталась в восторге от знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро. Теперь пара снова находится в Москве. Ревва посещает спортзал, чтобы быть в форме. Он готов и дальше сниматься для ТВ. Также актер появляется в кино. Он в 2021 году снялся в третьей части фильма с певицей Глюкозой «Прабабушки легкого поведения». Его можно увидеть и в выпусках Comedy Club, а также на некоторых фестивалях и премиях.
Александр Ревва свозил жену в Бразилию. Фото: соцсети Анжелики Реввы