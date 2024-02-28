«Скоро все вернутся»: российские зрители удивились появлению Киркорова и Реввы в новом шоу «Звезды»

Филипп Киркоров недавно вернулся в эфир после перерыва в почти два месяца. После вечеринки Насти Ивлеевой певца вырезали из многих концертов и даже фильмов. Но он все же снова предстал в пятом сезоне шоу «Маска». Артист является председателем жюри проекта.

Однако зрители заметили, что он стал выбирать более скромные образы без страз и перьев. Перед этим певец побывал в Донецке, где выступил со своими песнями. Также Киркоров извинялся за участие в вечеринке блогерши.

А теперь стало известно, что он появится в шоу канала ТНТ «Сокровища императора», которое будут вести Ольга Бузова и Михаил Галустян. Съемки проекта проходили в Китае в прошлом году.

Кроме того, НТВ запускает новое юмористическое шоу «Звезды», где среди участников тоже оказался король отечественной эстрады.

Именитые персоны будут капитанами команд, а участниками популярные юмористы. Ведущим стал Азамат Мусагалиев. В жюри позвали Сергея Жукова, Гарика Харламова, Жору Крыжовникова, дизайнера Артемия Лебедева, Валю Карнавал и Тимати, пишет телеграм-канал «Звездная пыль».