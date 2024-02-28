Тетя Гогена Светлана рассказала, что его сын родился в домашних условиях: «Сам перерезал пуповину»

Гоген Солнцев 27 февраля сообщил, что стал папой. Он опубликовал фото с маленьким ребенком и заявил, что создал настоящее чудо. При этом шоумен не стал ракрывать никакие подробности. Поклонники подумали, что участник шоу Андрея Малахова шутит. Другие стали гадать, кто мог стать мамой ребенка. Гоген был в браке с пожилой избранницей Екатериной Терешкович, а после развода взял в жены ее дочку Полину, но они были вместе недолго.

Тетя Гогена Светлана Черепанова подтвердила, что у него родился ребенок. Она сообщила, что это мальчик весом больше трех килограммов и ростом 54 сантиметра.

«Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий», – поделилась родственница актера.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

О матери малыша она решила ничего не говорить. Светлана заверила, что скоро Солнцев сам поведает, что происходит в его личной жизни. Она подчеркнула, что сейчас он погружен в отцовские хлопоты, пишет «СтарХит».