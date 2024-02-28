Тимур Соловьев опроверг слухи о романе со Светланой Зейналовой: «Это все обычно плохо заканчивается»

Тимур Соловьев ведет передачу «Доброе утро». Зачастую он работает вместе со Светланой Зейналовой. Им удается так гармонично смотреться в кадре, что у зрителей возникали подозрения, что между коллегами могли возникнуть более теплые чувства. На этот раз Тимур впервые прокомментировал слухи о романе со Светланой. Он заверил, что их связывает только дружба.

«Забавно, что Света иногда называет меня самым любимым мужчиной», – поделился телеведущий.

Он подчеркнул, что ему сложно даже представить роман с ней. Соловьев пояснил, что ранее у него был опыт отношений на работе, который показал, что это плохая идея. Теперь он избегает служебных романов. При этом ведущий отметил, что с ним работает много красивых девушек.

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