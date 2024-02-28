Тимур Соловьев опроверг слухи о романе со Светланой Зейналовой: «Это все обычно плохо заканчивается»

Тимур Соловьев и Светлана Зейналова давно работают вместе. Фото: соцсети Светланы Зейналовой

Тимур Соловьев признался, что Светлана Зейналова называет его любимым мужчиной.

Тимур Соловьев ведет передачу «Доброе утро». Зачастую он работает вместе со Светланой Зейналовой. Им удается так гармонично смотреться в кадре, что у зрителей возникали подозрения, что между коллегами могли возникнуть более теплые чувства. На этот раз Тимур впервые прокомментировал слухи о романе со Светланой. Он заверил, что их связывает только дружба. 

«Забавно, что Света иногда называет меня самым любимым мужчиной», – поделился телеведущий. 

Он подчеркнул, что ему сложно даже представить роман с ней. Соловьев пояснил, что ранее у него был опыт отношений на работе, который показал, что это плохая идея. Теперь он избегает служебных романов. При этом ведущий отметил, что с ним работает много красивых девушек. 

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«Это все обычно плохо заканчивается. Такой опыт был, но на самом первом месте работы. Лет, наверное, уже 15 прошло. Я уже тогда понял, насколько это тяжело. С тех пор на служебные романы у меня табу», – высказался Тимур, пишет VOICE.

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