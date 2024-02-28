Ляйсан Утяшева и Павел Воля привезли дочку с сыном на горнолыжный курорт в Сочи: «Дети говорят, что это лучшее место на планете!»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля еще недавно ездили в Самарканд, где снимали новый сезон своего шоу. А вот в конце февраля пара устроила совместный отдых. Они взяли с собой 10-летнего сына Роберат и восьмилетнюю дочку Софию. Оказалось, что супруги приехали в Сочи.

Они отправились на горнолыжный курорт. Бывшая художественная гимнастка поделилась кадрами с «Розы Хутор». Она не занималась спортом. А Воля прокатился с детьми на лыжах, а потом на фигурных коньках.