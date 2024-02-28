Ляйсан Утяшева и Павел Воля привезли дочку с сыном на горнолыжный курорт в Сочи: «Дети говорят, что это лучшее место на планете!»

Ляйсан Утяшева и Павел Воля еще недавно ездили в Самарканд, где снимали новый сезон своего шоу. А вот в конце февраля пара устроила совместный отдых. Они взяли с собой 10-летнего сына Роберат и восьмилетнюю дочку Софию. Оказалось, что супруги приехали в Сочи.
Они отправились на горнолыжный курорт. Бывшая художественная гимнастка поделилась кадрами с «Розы Хутор». Она не занималась спортом. А Воля прокатился с детьми на лыжах, а потом на фигурных коньках.
«Дети влюбились, говорят, что это лучшее место на планете!» — поделилась Ляйсан.
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Супруги даже спустя годы совместной жизни не перестают флиртовать друг с другом. «Мужчина, можно с вами познакомиться?» — сказала Утяшева. А возлюбленный ей шутливо ответил, что у него есть суровая жена, которая может наказать ее шпагатом. Сама спортсменка отметила, что давно полюбила Сочи. Она рада снова вернуться на курорт уже с детьми.