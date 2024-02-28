Ольга Бузова высказалась о близости на первом свидании: «Если это тот самый мужчина, сразу потащу его домой на всю жизнь»

Ольга Бузова на днях сделала заявление о личной жизни. Она рассказала, что несколько раз занималась любовью после перерыва в два года. Другие подробности телеведущая раскрывать не стала. А в эфире передачи «Это нормально?» она вместе с Дмитрием Дибровым и гостями обсуждала тему близости на первом свидании. Она призналась, что легко распознает человека, которому может доверять.

«Если это будет тот самый мужчина, я потащу его домой сразу без свидания и не на ночь, а на всю жизнь», — заявила Бузова в студии.

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К слову, после расставания с Давой у артистки впервые с кем-то завязались близкие отношения. Она не скрывает, что хочет создать семью и родить ребенка. В 38 лет телеведущая не перестает отдавать все силы карьере, но теперь она все чаще думает о материнстве.