Mash: попавший в больницу Бари Алибасов после инсульта не может вспомнить, где находится

Бари Алибасов продолжает находится в больнице в Москве. Предварительно сообщалось, что у него случился инсульт. К нему вылетел сын Бари Бариевич, который был в Калининграде. После обследования медики установили, что у продюсера гипертонический криз.

А теперь он чувствует последствия недуга. В результате стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у него резко ухудшились когнитивные способности. По данным Телеграм-канала Mash, он не может вспомнить, где находится. Это доставляет проблемы медикам, так как им каждый раз приходится все объяснять пациенту и успокаивать его.

«Врачи говорят, что у отца удалось предотвратить инсульт в зачаточном состоянии. Диагноз — неподтвержденный инсульт», – рассказал сын Алибасова.

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Он также признался, что у его отца ухудшилось здоровье после перенесенного ковида. Но Бари Бариевич настроен оптимистично. Он считает, что скоро его отец сможет отправится домой, пишет MSK1.ru.