Солистка «А’Студио» Топурия показала трехлетнего сына от Деньгова в зоопарке на отдыхе

Кети Топурия в январе отдохнула с семьей на Сейшелах. Теперь певица снова увезла дочку Оливию от первого брака и сына Адама от Льва Деньгова на курорт. Место отдыха она не раскрывает, но демонстрирует в соцсетях пальмы и море. А 27 февраля солистка «А’Студио» сводила наследников в местный зоопарк.
Она засняла лемура и других животных. В кадр попали ее дети, которые любовались зверьками. Оливия была в футболке и джинсовой рубашке. Она стояла рядом с трехлетним братом, который облачился в серую куртку.
Дети Кети Топурии много путешествуют. Фото: соцсети Кети Топурии
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Топурия пока скрывает лицо своего младшего наследника. Она оберегает его от лишнего внимания. Ранее певица признавалась, что у него хороший слух. Она также отмечала, что ее дочка танцует. Однако артистка признавалась, что не хотела бы, чтобы Оливия строила карьеру на сцене. При этом Кети не стала утаивать, что обязательно поможет наследнице пробиться в шоу-бизнесе, но только если обнаружит у нее настоящий талант.