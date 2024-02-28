Солистка «А’Студио» Топурия показала трехлетнего сына от Деньгова в зоопарке на отдыхе

Кети Топурия в январе отдохнула с семьей на Сейшелах. Теперь певица снова увезла дочку Оливию от первого брака и сына Адама от Льва Деньгова на курорт. Место отдыха она не раскрывает, но демонстрирует в соцсетях пальмы и море. А 27 февраля солистка «А’Студио» сводила наследников в местный зоопарк.

Она засняла лемура и других животных. В кадр попали ее дети, которые любовались зверьками. Оливия была в футболке и джинсовой рубашке. Она стояла рядом с трехлетним братом, который облачился в серую куртку.