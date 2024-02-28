Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев считает, что можно снять три сезона сериала

Роберт Гараев написал книгу «Слово пацана», которую раскупили после выхода сериала Жоры Крыжовникова. Теперь автор дал интервью, в котором рассказал, что раньше входил в казанскую группировку «Низы» и пережил то же самое, что и герои его книги. Он также отметил, что это стало для него травмирующим опытом. Также Роберт рассказал, что снимался в сериале Крыжовникова в массовых сценах, но эпизоды с ним вырезали.

Он прокомментировал возможность того, что выйдет продолжение. Гараев признался, что при желании можно снять три сезона, но он сомневается, что режиссер это сделает.

«Все линии закрыты, но эта история возможна на три сезона. Второй сезон — 91 год, а третий — 93-й. Не думаю, что это будут снимать», — заявил он, пишет Samara.KP.RU.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Но сам Жора в интервью ранее не стал исключать, что снимет продолжение. Он пояснил, что точно выдержит паузу, чтобы ажиотаж вокруг сериала стих.