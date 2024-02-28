Певица Афина возмущена, что никто не установил памятник на могиле Токарева: «Вилли такого не заслужил»

Вилли Токарев умер пять лет назад. На его могиле до сих пор нет памятника. Художник Никас Сафронов признался, что хочет собрать деньги со звезд, чтобы заменить деревянный крест на могиле шансонье на памятник. Однако пока мало желающих ему помочь.

Но певица Афина готова вложить свои деньги. Однако она считает, что памятник должна была установить жена певца Юлия Бединская или его состоятельные друзья. Она не понимает, почему Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский, которые с ним дружили, не потратят 100 тысяч рублей на памятник, так как для них такая сумма небольшая.

«Это ужас! Это так стыдно. Такой позор! У нас столько мэтров в шансоне, которые с ним целовались, обнимались при жизни. Я даже хотела пост написать со словами: «Эй, вы, хваленые звезды, почему не можете взять и установить памятник?» Не понимаю, почему эта гражданка, его последняя жена, не может сделать человеку достойный памятник. Стыдно, позорно за этим наблюдать. У меня так сердце щемит из-за этого. Вилли такого не заслужил», — высказалась Афина, пишет «МК».

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Однако другой артист, Александр Новиков, признался, что уже занялся вопросом памятника. Он дал понять, что скоро ситуация сдвинется с места и у Токарева на могиле появится красивый монумент.