Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем российской сборной с Сербией из-за корпоратива

Полина Гагарина должна была выступить перед фанатами на стадионе «Динамо» в Москве. Ей предлагали исполнить гимн России 21 марта на матче между сборными России и Сербией. Но оказалось, что артистка не сможет спеть гимн.

Она не появится на матче, так как в этот день состоится корпоратив, куда певицу позвали ранее. Заказ на выступление в столичном ресторане поступил ей несколько месяцев назад. Директор Гагариной пояснил, что звезда просто не смогла бы быть в двух местах сразу, поэтому ей пришлось отказаться. Также если бы она отменила выступление на корпоративе ради матча, то ей бы пришлось платить неустойку.

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Добавим, что на данный момент у Полины практически нет выходных. Она не только дает концерты, ездит на съемки, но и является наставницей в 12-м сезоне шоу «Голос».

Пока организаторы ищут, кто заменит Гагарину и исполнит гимн России. А вот гимн Сербии исполнит популярная поп-фолк-певица Александра Прийович. Также уже известно, что споют Григорий Лепс и участник «Евровидения» от Армении Севак Ханагян, пишет телеграм-канал Mash.