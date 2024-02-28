Лера Кудрявцева рассказала, что отправила мужа и дочку на отдых в санаторий: «Всех лечить!»

Лера Кудрявцева после операции на ноге вернулась домой. Она признается, что пока боится даже вставать на ногу и ходить на костылях. Телеведущая испытывает боль. Примечательно, что после Нового года она съехала из дома и поселилась в квартире в Москве. Блондинка объявила, что ее муж Игорь Макаров страдает алкогольной зависимостью.

Она отметила, что они пока еще вместе, но если ситуация не изменится, то все может закончится разводом. Но теперь ведущая шоу «Секрет на миллион» рассказала, что всех родных отправила отдыхать. Примечательно, что мама, дочка и муж проводят время в разных санаториях.

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