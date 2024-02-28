Ушедший от жены с двумя детьми Тимур Родригез намекнул на роман с актрисой Катей Кабак

Тимур Родригез не так давно признался, что развелся с женой Анной Девочкиной, с которой был 16 лет вместе. У них есть сыновья Мигель и Даниэль. По словам артиста, он продолжает участвовать в жизни наследников. И хоть недавно певец заявила на шоу «Маска», что свободен, теперь не умолкают разговоры, что у него новый роман.
Тимур стал регулярно появляться на публике с 33-летней актрисой Катей Кабак. Она снималась в сериале «Универ», фильме «Мажор в Сочи». На днях пара посетила премьерный показ драмы «Прошлые жизни». Они выглядели, как влюбленные. Телеведущий обнимал свою спутницу.
Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото: соцсети Кати Кабак
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Сами Тимур и Екатерина пока не комментировали эту информацию. Напомним, что у актрисы есть ребенок. О личной жизни она говорит редко. Кабак вышла замуж в 2017 году, но неизвестно, кто стал ее мужем. От него она родила дочку. В последнее время артистка публикует кадры с разных мероприятий. Она не объявляла о разводе.