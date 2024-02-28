Ушедший от жены с двумя детьми Тимур Родригез намекнул на роман с актрисой Катей Кабак

Тимур Родригез не так давно признался, что развелся с женой Анной Девочкиной, с которой был 16 лет вместе. У них есть сыновья Мигель и Даниэль. По словам артиста, он продолжает участвовать в жизни наследников. И хоть недавно певец заявила на шоу «Маска», что свободен, теперь не умолкают разговоры, что у него новый роман.

Тимур стал регулярно появляться на публике с 33-летней актрисой Катей Кабак. Она снималась в сериале «Универ», фильме «Мажор в Сочи». На днях пара посетила премьерный показ драмы «Прошлые жизни». Они выглядели, как влюбленные. Телеведущий обнимал свою спутницу.