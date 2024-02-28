Директор телеведущей Ангелины Вовк опровергла информацию о ее госпитализации

Ангелина Вовк встревожила поклонников 28 февраля. Появились слухи, что она была госпитализирована в Москве. Отмечалось, что якобы у нее обострилось зроническое заболевание, а также возникли проблемы с бронхами. Но директор телеведущей Светлана Торгало опровергла информацию о том, что Вовк попала в больницу. Она дала понять, что с диктором все в порядке.

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По ее словам, Ангелина Михайловна находится на даче, а не в медучреждении, пишет телеграм-канал Shot. Она уточнила, что 81-летняя телеведущая регулярно посещает медицинские учреждения. Директор звезды заверила, что у Вовк нет проблем с бронхами и болезней, которые бы ее беспокоили. Пока сама звезда не вышла на связь. Родные телеведущей также не комментируют возникшие новости.