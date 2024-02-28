Вдова Юдашкина заявила, что скучает по маленькой внучке, которую увезли в Дубай: «Наша музыкальная»

Марина Юдашкина после смерти мужа Валентина Юдашкина находит отраду в своих внуках. Дочка модельера Галина теперь живет в Дубае, но недавно она с детьми гостила у мамы в особняке в Москве. Вдова кутюрье смогла провести время с малышами — Анатолием, Аркадием и Агатой Ариеллой.

На этот раз она поделилась кадрами с младшей внучкой. Девочка уже активно бегает, учится говорить и тянется к музыкальным инструментам. Юдашкина сводила ее в игровую комнату, где девочка катала тележку, а также брала в руки игрушечные инструменты.

«Только недавно уехала внучка Агата, а я уже скучаю. Музыкальная наша», — написала она.

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Поклонники отметили, что внуки модельера быстро растут. Многие уверены, что Агата очень похожа на знаменитого дедушку. Напомним, что после смерти Юдашкина его Модный дом возглавила дочка. Галина уже открыла бутики в Дубае.