Телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в Москве

28 февраля появилась информация, что Ангелина Вовк попала в больницу. Отмечалось, что диктора госпитализировали в Москве. По данным телегарам-канала «112», у нее произошло обострение хронической болезни. Телеведущая почувствовала себя плохо. Также у нее возникли проблемы с бронхами. По некоторое информации, скоро артистку переведут в профильное отделение.

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Напомним, что 81-летняя Вовк продолжает работать. Она ведет передачи и появляется на публике. Телеведущая часто отдыхает на природе, любит плавать и кататься на лыжах. Она редко жалуется на здоровье. Ей впервые за долгое время потребовалась помощь врачей.