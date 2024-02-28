Антон Богданов рассказал, что Павел Деревянко сыграет своего тезку: «Столичного жителя с большими деньгами»

Антон Богданов прославился благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». Теперь он востребованный актер, а также сам снимает и продюсирует проекты. На этот раз ему довелось сняться в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», где с ним работает Павел Деревянко, играющий сам себя.

По сюжету простой мужик Егор вынужден жить с избалованным московским артистом. Им приходится учится уживаться друг с другом. Антон отметил, что впервые столкнулся на съемках с Павлом. Он отметил, что актер сыграл не в точности себя, а сделал собирательный образ.

«Конечно, Паша старался создать некий собирательный образ московского артиста и предстать таким, каким его хотели бы видеть или видят по телевидению. Хотя в жизни он очень скромный, веселый, добродушный. Но здесь у него есть немного снобизма столичного жителя с большими деньгами. Не вижу опасности в том, что твой персонаж - твой полный тезка», – пояснил Богданов, пишет Aif.ru.

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Он сам также гордится пасынком Леоном Кемстачем, который недавно стал звездой в кино, снявшись в «Слове пацана». Однако Антон признался, что Леон скорее всего через несколько лет может завершить карьеру актера, так как получает дипломатическое образование и намерен развивать свой бизнес.