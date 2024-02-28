Лев Зулькарнаев признался, что завидует внешности коллеги Славы Копейкина: «У меня отрицательное какое-то обаяние»

Лев Зулькарнаев пустил ведущего «Вписки» в свою квартиру. Он признался, что его мама была журналистом, а потом стала каучем. Отец актера работает в нефтяной компании.

Однако Лев позволил себе брендовые вещи после того, как снялся в роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он отметил, что хотел бы отношений, но артист считает, что не очень привлекательно выглядит. Актер пояснил, что его коллега по сериалу Слава Копейкин красивый внешне и душой.

«Он секс-символ. От него прет какая-то звериная сексуальность. И я думаю, что зрители это чувствуют. Поэтому у Славы такое количество подписчиков, такое внимание. У меня другая природа — более закрытая. Внешность нестандартная, ну не прям красавчик. Отрицательное какое-то обаяние», — высказался Зулькарнаев в YouTube-шоу «Вписка».

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Он не стал скрывать, что завидует коллеге. При этом Лев понимает, что у Славы была более крупная роль в сериале, которая влияла на развитие сюжета. Он уверен, что это отчасти отразилось на количестве подписчиков.