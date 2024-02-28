Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве

В среду, 28 февраля, в Москве избили звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова. По некоторым данным, у мужчины перелом нижней челюсти со смещением и перелом лобной пазухи.

Обидчика Мокроусова уже задержали правоохранительные органы, сейчас с ним работают.

Им оказался сосед пострадавшего — Александр П., с которым у Дениса случился конфликт в районе Филевского парка в центре столицы. Слово за слово — завязалась драка.

Что стало причиной ссоры между мужчинами, пока не ясно.

Мокроусов, напомним, покинул известный телепроект «Дом-2» в 2020 году, в Москве работал массажистом. На шоу молодой человек пришел ради Алены Рапунцель, но построить отношения с ней не смог.

«Все пошло не по ее сценарию, который был у нее в голове. Белый лист, о котором говорила, сама же залила негативом грязи очередной раз!» — жаловался Денис в соцсетях.

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