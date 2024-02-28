Кристина Асмус обратилась к Гарику Харламову: «Семья»

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов развелись еще в 2020 году, но продолжают общаться, так как у них растет общая дочь Анастасия.

Отношения у артистов разные — от ненависти до любви. То они публично в соцсетях выясняют отношения, то признаются в любви и верности.

На этот раз Асмус трогательно поздравила бывшего мужа с днем рождения. В соцсетях она написала ему: «Семья» — и поставила сердечко.

Поклонники озадачились: что бы это значило? Ведь недавно резидент Comedy Club объявил, что его сердце вновь свободно. Гарик расстался с актрисой Катериной Ковальчук.

Поэтому вполне возможно, что артисты могут снова сойтись.