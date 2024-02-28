Кристина Асмус обратилась к Гарику Харламову: «Семья»

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов развелись еще в 2020 году, но продолжают общаться, так как у них растет общая дочь Анастасия.
Отношения у артистов разные — от ненависти до любви. То они публично в соцсетях выясняют отношения, то признаются в любви и верности.
На этот раз Асмус трогательно поздравила бывшего мужа с днем рождения. В соцсетях она написала ему: «Семья» — и поставила сердечко.
Поклонники озадачились: что бы это значило? Ведь недавно резидент Comedy Club объявил, что его сердце вновь свободно. Гарик расстался с актрисой Катериной Ковальчук.
Поэтому вполне возможно, что артисты могут снова сойтись.
«Было бы здорово!», «А что, было бы воссоединение года». — пишут люди в Сети.
Но есть и те, кто уверен, что Асмус пиарится, как и обычно.
«Актриса — никакая, вот и привлекает к себе внимание возможными способами», — считает пользователь Максим.
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