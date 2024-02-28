Дочь Владимира Машкова: «Я пожертвовала карьерой в России, но испытываю страх»

Дочь Владимира Машкова, Мария. продолжает лить грязь на Россию, живя в США. В сложный для страны период актриса уехала и раздает интервью о своей ненависти к бывшей родине.
Причем в России про нее давно все забыли. Да и ролей значимых у нее никогда не было. Но Машкова не унимается. Говорит, что ей страшно.
«Мое самое горькое открытие последних дней связано с тем, что, даже покинув свою страну, пожертвовав карьерой, а главное, встречами с родными и близкими… и я, и многие из моего окружения продолжают испытывать страх», — заявила она.
О каком конкретно страхе идет речь, Мария не уточнила. Но надо полагать, что ей уж точно ничто не угрожает, так как интереса ни для кого она давно не представляет.
Машкова, напомним, живет в США и снимается в посредственных фильмах. Даже в России ее запомнили только как «дочь Машкова», потому что индивидуальностью она не отличилась.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».