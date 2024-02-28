Дочь Владимира Машкова: «Я пожертвовала карьерой в России, но испытываю страх»

Дочь Владимира Машкова, Мария. продолжает лить грязь на Россию, живя в США. В сложный для страны период актриса уехала и раздает интервью о своей ненависти к бывшей родине.

Причем в России про нее давно все забыли. Да и ролей значимых у нее никогда не было. Но Машкова не унимается. Говорит, что ей страшно.