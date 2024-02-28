Лера Кудрявцева призвала освятить клинику Тимура Хайдарова после новости о смерти пациента

При этом поклонники отметили, что и самой Кудрявцевой не мешало бы сходить в церковь, ведь в последнее время ее преследуют одни несчастья.

Недавно Лера сломала ногу на съемках шоу. Причем перелом получился со смещением, Кудрявцевой требовалась срочная операция.

Сейчас телеведущая лежит дома на больничном. Ее здоровью ничто не угрожает.

Между тем не успели стихнуть проверки в клиниках Хайдарова, как разгорелся новый скандал. Московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов перенес операцию по уменьшению желудка в больнице вышеупомянутого хирурга.

Через несколько дней пациенту стало плохо, он умер. Сейчас снова начались проверки.

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