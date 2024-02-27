Эвелина Бледанс призналась, что муж Людмилы Гурченко подарил ей два наряда актрисы

Людмила Гурченко умерла в 2011 году. Она была настоящей модницей. Оказалось, что после ее смерти шестой муж актрисы Сергей Сенин некоторые ее наряды подарил друзьям. Так, Эвелина Бледанс на днях побывала в Аппатитах. Она рассказала, что в ее гардеробе есть два костюмы Гурченко, которые ей подарил вдовец артистки.

«Я стала обладательницей двух нарядов из гардероба Людмилы Марковны, и они теперь — мои талисманы! Огромная благодарность за такие подарки судьбы и низкий поклон Сергею Михайловичу», — поделилась звезда, пишет «МК».

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Она отметила, что золотой костюм берет на гастроли спектакля «Любовь и голуби». По словам Бледанс, наряд можно увидеть на сцене на манекене. А вот жакет из гобелена певица носит, когда дает концерты.