Боня призналась, что завидует Бузовой: «Если бы я умела, как Ольга считать себя самой лучшей»

Виктория Боня не перестает путешествовать. Она находилась в Дубае несколько недель. Там прошли съемки шоу Басты. Она рассказала несколько историй из жизни и ответила на каверзные вопросы. Так, бывшая участница «Дома-2» призналась, что завидует Ольге Бузовой, которая стала самой известной персоной в России.

«Конечно, я завидую Бузовой! Я просто восхищаюсь ее трудолюбием и тем, как она ко мне однажды подошла и сказала: «Я такую офигенную песню записала!» Потом начала напевать мне ее на ухо. Я подумала: «Вот если бы я так о себе думала, если бы я умела как Ольга считать себя самой лучшей, то я, наверное, была бы лучшей». У Ольги надо поучиться», — пояснила Боня в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

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Она также рекомендовала брать пример с ее коллеги. Телеведущая уверена, что если с раннего возраста правильно расставлять цели, то можно многого добиться. По мнению Виктории, Бузова ставила себе цели и с самого начала хотела быть лучше, что ей в итоге и удалось. Она стала певицей, ведущей, актрисой и моделью.