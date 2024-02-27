Адвокат Тимура Хайдарова высказался о смерти пациента в его клинике: «Операцию проводил другой хирург»

27 февраля стало известно, что в клинике Тимура Хайдарову, куда обращался даже Филипп Киркоров, умер бизнесмен Петр Гаврилов. Ему сделали операцию по уменьшению желудка, а спустя несколько дней пациент впал в кому и умер.

На тот момент мужчина уже выписался и находился дома. К нему приезжали врачи, когда Петру стало плохо, но он отказался от госпитализации. Отмечается, что причиной смерти могло стать заражение крови. Родные бизнесмена хотят разобраться с врачами, которые проводили операцию.

Но адвокат Александр Добровинский, ранее представлявший интересы Хайдаров, заявил, что ситуация обстояла иначе.

«Тимур Хайдаров не имеет никакого отношения к смерти бизнесмена. Операцию проводил другой хирург, не Тимур. Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию», — высказался юрист.

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Он отметил, что следствие покажет, что произошло. Добровинский считает, что это новая попытка очернить Тимура, пишет «СтарХит». Напомним, что против хирурга хотели подать в суд недовольные пациенты, среди которых оказались певица Слава и Любовь Успенская.