Фильм «Мальвина» с участием Ивлеевой убрали из проката

Настя Ивлеева снялась в 2023 году в фильме «Мальвина». Режиссер Даша Чаруша дала ей главную роль. Премьера была намечена на 28 марта. Однако теперь картину неожиданно убрали из проката. Пока новая дата премьеры мелодрамы не известна. Информацию об этом разместил Telegram-канал «Кинопоиск. Индустрия» со ссылкой на компанию-прокатчика «Атмосфера кино». Причина изменения расписания неизвестна.

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Напомним, что Ивлеева устроила провокационную вечеринку в декабре. После этого на нее обрушились иски и критика. Блогер перестала появляться на публике. Также после вечеринки отменили Анну Asti и Лолиту Милявскую. Они не появляются на телевидении, а концерты певиц продолжают отменять.