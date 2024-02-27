68-летний певец Владимир Кузьмин почувствовал себя плохо из-за стенокардии

Владимир Кузьмин 26 февраля почувствовал недомогание. Ему потребовалась помощь врачей. Журналисты выяснили, что он находился в своей квартире. Скорую ему вызвала жена Светлана. Отмечается, что 68-летний артист пожаловался на боли в сердце, а также у него была затруднена речь.

Медики считают, что у Кузьмина случился приступ стенокардии. Примечательно, что госпитализировать певца не стали. Его состояние оказалось не тяжелым, пишет «МК».

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Напомним, что у артиста пятеро детей. Он в последнее время реже выступает. Пока Владимир Борисович не выходил на связь после приезда врачей. Отметим, что его брат Александр Кузьмин находится на грани развода с женой Натальей. Жена музыканта заявила, что он ей угрожал и даже поднимал на нее руку.