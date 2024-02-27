Мама Бони заявила, что встретила Джексона после его смерти в Монако: «Лицо было каменное»

Виктория Боня в Дубае увиделась с Бастой, который открыл там свой ресторан. Она в передаче «Вопрос ребром» заявила, что ее мама видела в Монако Майкла Джексона. Поэтому телеведущая уверена, что певец не умер, а лишь скрылся от всех, чтобы жить спокойно.

Светская львица даже позвонила своей родительнице, когда рэпер ей не поверил. Галина Ивановна заявила, что пять раз видела Майкла рядом с виллой, которую он снял недалеко от квартиры Бони. По ее словам, первый раз она решила рано утром искупаться в море, а потом на лестнице увидела мужчину в инвалидном кресле.

«Когда я по лестнице поднималась наверх, то увидел инвалидное кресло. Женщина на этой коляске кого-то катила. Я отошла в сторону, так как лесенки довольно крутые. Когда мне осталось две ступеньки до верхней площадки, я смотрю, а передо мной ноги, одетые в макасинки, белые носочки. Я удивилась и начала постепенно поднимать взгляд. На нем была стегая жилетка, как у Майкла в 80-х годах. Глаза были опущены, в глаза не смотрел. Лицо было каменное. Видно, что лицо одрябшее, череп уставший, в возрасте. Я подумала, что это настолько фанат Майкла, что он так одет. А потом до меня дошло, что это Майкл», — заявила Галина Ивановна.

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Она отметила, что потом еще раз его видела. Чаще всего мама Бони видела его на лестнице, которая ведет к пляжу. После ее рассказа даже Баста поверил, что певец жив.