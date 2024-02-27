Концерты Анны Asti отменили в пяти городах России

У Анны Asti начались проблемы после участия в вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Примечательно, что теперь у певицы гастроли оказались под угрозой срыва.Telegram-канал Mash сообщил, что сразу пять концертов Анны отменились.

Она не выступит в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Также уточняется, что могут сорваться и другие концерты артистки. Отмечается, что якобы поклонники сдают билеты даже в тех населенных пунктах, где шоу звезды пока не убрали из графика.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока сама Анна и ее представители не комментировали сообщения о срыве шоу. Напомним, что недавно тур по Сибири отменился у Кристины Орбакайте. А вот Филипп Киркоров вернулся на телевидение, хотя ранее его вместе с Анной Asti вырезали из новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет профессию».