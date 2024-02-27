Гоген Солнцев сообщил, что стал папой: «Не было большего счастья»

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Другие подробности Солнцев не стал раскрывать. Напомним, что в 2023 году он закрутил роман с 83-летней женщиной. Шоумен называл ее своей невестой. В последнее время он много снимался и не рассказывал о личной жизни. Поклонники уверены, что скоро Гоген снова появится в студии шоу Андрея Малахова, где раньше выяснял отношения с бывшей пассией Екатериной Терешкович.