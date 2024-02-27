Канал ТНТ снимет ремейк комедии «Бриллиантовая рука» к Новому году

Канал ТНТ хочет удивлять зрителей. В этом году в канун новогодней ночи состоялась премьера новой версии «Иван Васильевич меняет профессию», а ранее также успешной была современная версии «Иронии судьбы». Уже известно, что канал представит в Новом году. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки анонсировала переделку «Бриллиантовой руки».

Легендарная советская комедия станет основой для сюжета, а вот снимутся в ней певцы, телеведущие, актеры. В них также будут музыкальные клипы. Пока неизвестно, что из селебрити примет участие в этом проекте.

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Напомним, что «Иван Васильевич меняет профессию» переснимали уже за несколько дней до главной ночи в году. Из фильма вырезали Филиппа Киркорова. Добавим, что в этом году на телеканале также выйдет реалити-шоу «Новая фабрика звезд», а еще будет перезапущен проект «Наша Russia».