Актер Слава Копейкин из сериала «Слово пацана» снимает квартиру за 110 тысяч рублей в Москве

Слава Копейкин прославился в 2023 году. Он сыграл Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер теперь развеевает мифы о себе. Он признался, что родился в Москве, но часто гостил у бабушки с дедушкой в деревне Шашурки. Слава вспомнил, что летом ему приходилось помогать по хозяйству.

Он не любил собирать траву для кроликов. Также благодаря прежней жизни артист умеет доить коз. Один раз у него случилась драка из-за девушки. А теперь благодаря хорошему заработку он стал жить в элитной квартире в Москве. Копейкин привел ведущего YouTube-канала «Вписка» в свою квартиру.

«Меньше месяца тут живу. Плачу 110 тысяч в месяц. На самом деле цена абсолютно адекватная для этой квартиры. Я надеюсь, что следующим этапом будет уже покупка квартиры», — поведал актер.

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Слава признался, что его не тянет драться. Он отметил, что предпочитает все конфликты улаживать с помощью разговора. Артист попал в ГИТИС на бюджетное место. Он теперь с улыбкой вспоминает, что его стипендия была 1600 рублей.