Лера Кудрявцева раскрыла подробности операции на ноге: «Меня аж затошнило от страха»

Лера Кудрявцева в феврале получила травму колена, когда репетировала танец для шоу. 52-летняя телеведущая была очень расстроена. Она две недели готовилась к операции. Теперь блондинка восстанавливается. За ней присматривает военный врач. Она порой показывает швы на коленке, а также на щиколотке, откуда вырезали сухожилие, чтобы пересадить.

У нее был сложный перелом ноги и разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Она призналась, что до сих пор у нее болит правое бедро.

«Бедро побаливает, потому что во время операции накладывался специальный жгут, из-за которого кровь в ногу какое-то время не поступала. В вашем случае порядка 40 минут», — пояснил хирург Юрий Викторович.

Он отметил, что старую связку пришлось вырезать. Врач высверлил отверстия, чтобы вставить туда новую связку и затянуть пуговицами. Лера заявила, что ей было очень страшно.

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«Меня аж затошнило от страха», — призналась она.

Пока телеведущая боится даже пытаться наступать на ногу и передвигаться на костылях. Она сокрушается, что не может выйти на работу. Кудрявцевой нужно будет восстанавливаться от трех до шести месяцев.