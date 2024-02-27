Виктория Боня призналась, что ей предложили миллион рублей за эскорт в Москве

Виктория Боня в 44 года переживает, что уже не привлекает мужчин так, как раньше. Но на днях она прилетела в Москву. Бывшая участница «Дома-2» призналась, что ей поступило неожиданное предложение.

Она рассказала, что мужчина настаивал, чтобы она с ним провела ночь за миллион рублей. Светская львица отметила, что даже не знала, как на это реагировать. Она дала понять, что за эскорт такая сумма крайне маленькая. Боня пояснила, что даже реклама в ее соцсетях стоит дороже.

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Примечательно, что позже Боня показала целый чемодан с деньгами. Она намекнула, что не согласится на подобные предложения от мужчин. Напомним, что не так давно телеведущая рассталась с Русланом Гасановым, с которым была больше двух лет вместе. Она не скрывает, что хочет выйти замуж и родить еще детей. От миллионера Алекса Смерфита она родила дочку Анджелину.